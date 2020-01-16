Ковалёв и Громыко перешли в тульский «Арсенал»

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:19:37+03:00

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Оба футболиста ранее выступали за солигорский «Шахтёр». На счету 22-летнего Валерия Громыко, кроме того, один матч за сборную Белоруссии, а у 26-летнего Юрия Ковалева - 16 игр и один гол.

Контракт с крайним полузащитником Ковалевым рассчитан на два с половиной года, с центральным атакующим Громыко – на год длиннее.

Наряду с этим, двое наших игроков пропустят первый сбор из-за проблем со здоровьем. И если шансы полузащитника Игоря Горбатенко вернуться в строй ко второму достаточно высоки, то восстановление голкипера Егора Шамова потребует как минимум пол-года.

ИСТОЧНИК KP.RU