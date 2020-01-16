В Тульской области скорректируют бюджет с учетом обозначенных Президентом России задач

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:39:19+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул необходимость максимально быстро включиться в выполнение задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании. Такое поручение глава региона дал на рабочем совещании со своими заместителями и заместителями председателя правительства региона.

Также Алексей Дюмин отметил важность не сбавлять темп работы, несмотря на перестановки в федеральном Правительстве.

Председателю регионального правительства поручено актуализировать план работы правительства и подготовить предложения по корректировке бюджета области с учетом обозначенных Президентом России задач.

ИСТОЧНИК KP.RU