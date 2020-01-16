В Тульской области скорректируют бюджет с учетом обозначенных Президентом России задач
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул необходимость максимально быстро включиться в выполнение задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании. Такое поручение глава региона дал на рабочем совещании со своими заместителями и заместителями председателя правительства региона.
Также Алексей Дюмин отметил важность не сбавлять темп работы, несмотря на перестановки в федеральном Правительстве.
Председателю регионального правительства поручено актуализировать план работы правительства и подготовить предложения по корректировке бюджета области с учетом обозначенных Президентом России задач.
ИСТОЧНИК KP.RU