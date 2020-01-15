В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп
Несколько тысяч ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, обнаруженных вблизи деревни Грицово Новомосковского района, отправили в Краснодарский край для утилизации. Об этом сообщил член Общественной палаты Тульской области, председатель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.
Напомним, о свалке ртутных ламп стало известно в конце 2019 года. Их обнаружили в одном из разрушенных коровников. Многие из ламп оказались разбитыми.
Ртутьсодержащие лампы относятся к первому самому опасному классу отходов, которые представляют наибольшую угрозу для окружающей среды и здоровью людей.
Сейчас проверки по факту обнаружения свалки и установление виновных продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU