В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:59:35+03:00

Проверки по факту обнаружения свалки и установление виновных продолжаются

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Несколько тысяч ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, обнаруженных вблизи деревни Грицово Новомосковского района, отправили в Краснодарский край для утилизации. Об этом сообщил член Общественной палаты Тульской области, председатель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Напомним, о свалке ртутных ламп стало известно в конце 2019 года. Их обнаружили в одном из разрушенных коровников. Многие из ламп оказались разбитыми.

Ртутьсодержащие лампы относятся к первому самому опасному классу отходов, которые представляют наибольшую угрозу для окружающей среды и здоровью людей.

Сейчас проверки по факту обнаружения свалки и установление виновных продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU