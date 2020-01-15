В ДТП на ул. Парковой в Туле пострадал водитель «Рено Логан»
С травмами мужчина был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 января в 18.05 в поселке Петровский на улице Парковая произошло ДТП. 34-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос» при выезде с прилегающей территории столкнулся с «Рено Логан» под управлением 41-летнего мужчины. Второй автомобиль двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадал водитель «Рено». С травмами мужчина был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU