15 Янв. 2020 2020-01-15T17:12:49+03:00

Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мира Фото: соцсети

Кубок мира по велоспорту на треке пройдет в канадском Милтоне 24-26 января

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Тульскую область будут представлять четыре спортсмена: в спринтерскую группу вошли Никита Шуршин, Иван Гладышев и Александр Дубченко, а Диана Климова - в темповую.

По заявлениям тренера российской сборной, на соревнованиях предстоит бороться за квоту на грядущий чемпионат мира в мэдисоне.

ИСТОЧНИК KP.RU