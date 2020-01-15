Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мира
Кубок мира по велоспорту на треке пройдет в канадском Милтоне 24-26 января
Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мираФото: соцсети
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Тульскую область будут представлять четыре спортсмена: в спринтерскую группу вошли Никита Шуршин, Иван Гладышев и Александр Дубченко, а Диана Климова - в темповую.
По заявлениям тренера российской сборной, на соревнованиях предстоит бороться за квоту на грядущий чемпионат мира в мэдисоне.
ИСТОЧНИК KP.RU