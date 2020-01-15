В Тульской области появилась новая фирма, предлагающая сомнительные услуги
В социальных сетях появилась информация и фотокопии странных бланков-извещений с сообщением о введении повышенного тарифа на воду с января 2020 года и призывом установить или заменить счетчики водоснабжения.
Данные о компании, указанные на листовке, вызывают сомнение, поскольку по указанному телефону исчерпывающую информацию предоставить отказались. QR-код на извещении тоже не ведет на страничку какой-то организации.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали не связываться с подобными организациями. И кстати, повышение тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году произойдет только с 1 июля!
ИСТОЧНИК KP.RU