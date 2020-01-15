В Туле выберут лучшего спортсмена 2019 года
Церемония награждения состоится 28 января
Фото: Администрация Тулы
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В Туле стартовало голосование за финалистов конкурса «Спортсмен года-2019». Оно проводится по 17 номинациям – в каждой представлены 3 самых достойных представителя.
Проголосовать за любимого спортсмена туляки могут до 26 января включительно. В результате будут определены победитель и лауреаты конкурса по каждой номинации.
Церемония награждения состоится 28 января в торжественной обстановке в Городском концертном зале.
ИСТОЧНИК KP.RU