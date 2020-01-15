Тройное ДТП произошло в Пролетарском районе Тулы

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:48:18+03:00

Авария произошла на пересечении улиц Ложевой и Кировва

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«Неблагополучный» перекресток вновь сработал сегодня в районе полудня. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу три иномарки.

Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.

В настоящий момент на данном участке дороги движение существенно затруднено — из-за столкновения оказались перекрыты сразу несколько полос в разных направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU