Тройное ДТП произошло в Пролетарском районе Тулы
Авария произошла на пересечении улиц Ложевой и Кировва
Тройное ДТП произошло в Пролетарском районеФото: соцсети
Изменить размер текста:
«Неблагополучный» перекресток вновь сработал сегодня в районе полудня. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу три иномарки.
Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.
В настоящий момент на данном участке дороги движение существенно затруднено — из-за столкновения оказались перекрыты сразу несколько полос в разных направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU