Житель Тульской области получил реальный срок за хранение оружия
Также ему придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей
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Суд признал 42-летнего жителя Щекинского района виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства.
Арсенал в его квартире нашли сотрудники полиции 12 сентября 2019 года.
Мужчине назначено 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ему придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU