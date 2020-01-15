Житель Тульской области получил реальный срок за хранение оружия

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:43:37+03:00

Также ему придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей

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Суд признал 42-летнего жителя Щекинского района виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства.

Арсенал в его квартире нашли сотрудники полиции 12 сентября 2019 года.

Мужчине назначено 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ему придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU