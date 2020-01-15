Жительница Тульской области отдала мошенникам 200 тысяч рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Донского лишилась крупной суммы денег из-за действий мошенника. 65-летней женщине позвонил неизвестный. Собеседник поинтересовался, когда та совершала операции со своей банковской картой.

Получив ответ, он сообщил, что зафиксирован случай попытки осуществления операции по ее карте. Для предотвращения списывания денег, звонивший попросил женщину направить все имеющиеся на карте деньги на другой счет, якобы открытый для безопасности сбережений.

Жительница Донского осуществила эту операцию у ближайшего банкомата, переведя 200 тысяч рублей. Позднее женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Кроме того, тулякам напоминают: банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт, а новый счет можно открыть только по собственной инициативе, а не по телефонному сообщению неизвестного, представляющегося сотрудником банка.

ИСТОЧНИК KP.RU