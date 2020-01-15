В Туле бизнесмен, приютивший мигрантов в здании больницы, отправится в колонию

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:54:50+03:00

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Суд признал двух мужчин виновными в организации незаконной миграции.

Генеральный директор одной из коммерческих фирм Тулы договорился с сообщником о пребывании в стране 5 граждан республики Узбекистан. Он предоставил им в здании больницы помещение для постоянного проживания.

Также мужчина обеспечил их работой по ремонту помещений больницы, за что мигранты получали регулярный доход.

Директору коммерческой фирмы назначено 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его соучастнику – гражданину иностранного государства - 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU