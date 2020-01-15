Два жителя Тульской области умыкнули латунные самовары

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:43:56+03:00

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В одном из поселков два жителя Суворовского района взломали дверь и проникли внутрь жилого дома. Из подходящего для кражи и дальнейшей продажи они обнаружили только 2 латунных самовара. Подозреваемые забрали их и покинули дом.

В полицию обратилась владелица дом после того, как обнаружила пропажу. К преступлению оказались причастны 31-летний житель района и его 16-летний подельник. Оба признались в содеянном. Полицейские выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU