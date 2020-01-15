2020-01-15T12:39:17+03:00
Происшествия

В Туле водитель скорой попался пьяным за рулем

Мужчину уже уволили с места работы
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В ночь на 11 января сотрудники ДПС задержали пьяного водителя машины скорой медицинской помощи.

Правоохранители обратили внимание на странную манеру вождения человека, находившегося за рулем транспортного средства.

Водителя уже уволили по инициативе работодателя. Он вину свою признал. Предполагается, что водитель выпил алкоголь во время смены, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU

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