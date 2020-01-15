В Туле водитель скорой попался пьяным за рулем

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:39:17+03:00

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В ночь на 11 января сотрудники ДПС задержали пьяного водителя машины скорой медицинской помощи.

Правоохранители обратили внимание на странную манеру вождения человека, находившегося за рулем транспортного средства.

Водителя уже уволили по инициативе работодателя. Он вину свою признал. Предполагается, что водитель выпил алкоголь во время смены, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU