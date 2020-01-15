В Туле трамвай сдал назад и въехал в автомобиль
После этого водитель уехал с места ДТП
Фото: стоп-кадр видео; "Тула Жесть"
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В Туле возле ТЦ «Рио» на трамвайных путях произошло ДТП. Видео, на котором запечатлен момент аварии, в соцсетях опубликовал пострадавший автомобилист.
На кадрах видно, как трамвай, сдавая задом, въехал в стоящую за ним машину. После этого уехал с места ДТП. Не исключено, что водитель трамвая не заметил столкновения.
По словам автомобилиста, виновник аварии свою вину в случившемся не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU