Детская областная клиническая больница пополнилась двумя новыми корпусами

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:11:04+03:00

Теперь здесь есть отдельные изоляционно-диагностическое здание и лаборатория микробиологических исследований

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На проект было выделено около 1 млрд 642 млн рублей. Площадь обоих корпусов более 9000 квадратных метров, расположены они в городе Туле на улице Бондаренко. Новое шестиэтажное здание больницы состоит из стационара на 300 мест и поликлиники с приемом 240 пациентов в смену.

Оба корпуса оснащены новейшим оборудованием, на которое было потрачено 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU