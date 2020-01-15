Детская областная клиническая больница пополнилась двумя новыми корпусами
Теперь здесь есть отдельные изоляционно-диагностическое здание и лаборатория микробиологических исследований
Детская областная клиническая больница пополнилась двумя новыми корпусамиФото: соцсети
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На проект было выделено около 1 млрд 642 млн рублей. Площадь обоих корпусов более 9000 квадратных метров, расположены они в городе Туле на улице Бондаренко. Новое шестиэтажное здание больницы состоит из стационара на 300 мест и поликлиники с приемом 240 пациентов в смену.
Оба корпуса оснащены новейшим оборудованием, на которое было потрачено 500 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU