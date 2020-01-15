«Факел» сохранил лидерство в Ночной хоккейной лиге Тульской области

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:51:07+03:00

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В группе сильнейших «Учебный центр №57» из Новомосковска победил тульский «Ледокол» - 4:1, «Тула» обыграла косогорский «Металлург» - 4:0, алексинский «Факел» с солидным перевесом победил «Звезду-106» из Тулы - 11:3, а в поединке новомосковского «Шахтера» со щекинскими «Белыми медведями» сильнейшего выявить не удалось - 0:0.

Таким образом, с 24 очками на балансе лидирует «Факел». На 6 очков отстают «Учебный центр №57» и «Тула».

ИСТОЧНИК KP.RU