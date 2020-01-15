Тульские ориентировщицы привезли 6 медалей с «Легенд Крыма»
На счету наших спортсменок 2 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали
Тульские ориентировщицы привезли 6 медалей с «Легенд Крыма»Фото: соцсети
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На проходившем в Алуште всероссийском турнире на длинных дистанциях с общим и раздельным стартом Анна Сафронова финишировала первой и второй, соответственно, а Елена Порхун стала лучшей в классике, третьей на длинной дистанции, в спринте и на дистанции по выбору.
Всего же в этом году в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из более чем 30 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU