Тульские ориентировщицы привезли 6 медалей с «Легенд Крыма»

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:29:27+03:00

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На проходившем в Алуште всероссийском турнире на длинных дистанциях с общим и раздельным стартом Анна Сафронова финишировала первой и второй, соответственно, а Елена Порхун стала лучшей в классике, третьей на длинной дистанции, в спринте и на дистанции по выбору.

Всего же в этом году в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из более чем 30 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU