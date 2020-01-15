2020-01-15T11:09:06+03:00
Происшествия

В Туле грабители напали за ночь на двух мужчин

Их наживой стали 15 тысяч рублей и содержимое сумки
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Представители цыганского этноса совершили за ночь минимум два грабежа на улицах Тулы. Сначала пятеро человек избили 32-летнего мужчину и забрали 15 тысяч рублей. А затем уже вчетвером неподалеку от места первого грабежа аналогичным способом напали на другого туляка и отобрали сумку.

Показания потерпевших, записи камер видеонаблюдения, а также различные следы, обнаруженные на местах происшествий, помогли полицейским обнаружить грабителей.

Подозреваемых, возраст которых от 18 до 23 лет, были доставили в отдел для разбирательства. Они признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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