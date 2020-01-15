2020-01-15T11:02:21+03:00
Общество

В Туле чествовали семьи-юбиляры

Сразу три семейные пары с начала января отметили 50 и 55 лет супружеской жизни
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле чествовали семьи-юбилярыВ Туле чествовали семьи-юбилярыФото: материалы пресс-служб
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10 января в тульском Дворце бракосочетания сотрудники ЗАГС поздравлялии с полувековым юбилеем Анатолия Ивановича и Лидию Александровну Пасхиных. Будущие супруги познакомились в новогоднюю ночь 1967 года, когда тогда Анатолий пригласил Лидию на танец. С тех пор они не расставались.

Днем позже с 55-летнием поздравляли Виктора Ивановича и Римму Ивановну Кузнецовых. Супруги - ветераны труда. Виктор Иванович всю жизнь трудится на «Штампе», имеет звание «Почетного машиностроителя» и множество государственных наград. Римма Ивановна работала воспитательницей. На торжественном чествование присутствовала вся дружная и крепкая семья, родные и друзья.

А в минувшую субботу 50 годовщину свадьбы праздновали супруги Кадырбаевы Сафар Лутфуллович и Нурзия Габидулловна.

Всех юбиляров супружеской жизни поздравили благодарственными письмами и «Летописью семьи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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