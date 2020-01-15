15 Янв. 2020 2020-01-15T10:39:24+03:00

Население Тульской области сократилось на 12 тысяч человек Фото: Алексей ФОКИН

Общий демографический баланс за прошлый год – минус 12 084 жителя. Годом ранее убыль была ниже – 11 731 человек

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В 2019 году в регионе родилось 11 328 малышей, а умерло 23 412 человек. Впрочем, снизились оба показателя - рождаемость на 993 случая, а смертность - на 640.

Самое большое число радостных событий произошло в октябре, августе и июле 2019 года - 1 004, 1 009 и 1 074 малышей, соответственно. Минимум – в декабре и ноябре – 823 и 873 случаев.

Максимум летальных случаев пришелся на январь и октябрь – 2 206 и 2 053, соответственно. Минимальное число – в сентябре и августе – 1 802 и 1 883.

Причина более половины случаев летальных исходов – заболевания системы кровообращения. По этому показателю Тульская область – на пятом месте в ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU