В Тульской области за сутки сгорели два жилых дома и автомобиль

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:56:02+03:00

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За сутки в регионе произошло 6 пожаров. Из них 3 в жилом секторе. Никто не пострадал.

В частности, в Новомосковске на ул. Трудовой проезд сгорел автомобиль. В деревне Долгое на ул. Дачная полыхал жилой дом. Аналогичный пожар произошел в п. Труженик.

Кроме того, сгорели квартира в Туле на ул. М. Жукова; неэксплуатируемое сооружение в Липках на ул. Гоголя; баня в поселке Нагорный;

ИСТОЧНИК KP.RU