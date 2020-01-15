В Тульской области за сутки сгорели два жилых дома и автомобиль
Никто не пострадал
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
За сутки в регионе произошло 6 пожаров. Из них 3 в жилом секторе. Никто не пострадал.
В частности, в Новомосковске на ул. Трудовой проезд сгорел автомобиль. В деревне Долгое на ул. Дачная полыхал жилой дом. Аналогичный пожар произошел в п. Труженик.
Кроме того, сгорели квартира в Туле на ул. М. Жукова; неэксплуатируемое сооружение в Липках на ул. Гоголя; баня в поселке Нагорный;
ИСТОЧНИК KP.RU