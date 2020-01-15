Ревность как мотив взрыва на улице Болдина в Туле
По имеющейся информации, причиной преступления, предположительно, оказалось желание устранить соперника в борьбе за женщину, которая является супругой пострадавшего.
Напомним, днем 27 ноября двое мужчин достали что-то из пакета, лежавшего возле припаркованного во дворе автомобиля ВАЗ-2104, после чего произошел взрыв. Пострадал владелец автомобиля, который получил неопасные травмы. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», а также «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Сейчас подозреваемый организатор взрыва находится в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU