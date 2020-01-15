В центре Тулы обнаружили мешок с останками козы
Необычная находка шокировала посетителей Белоусовского парка
В центре Тулы обнаружили мешок с останками козыФото: соцсети
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По словам очевидцев, внимание на странный мешок обратил питомец, с которым они гуляли по парку. Когда хозяева пса подошли ближе, то внутри увидели окровавленные останки животного. После чего на место вызвали наряд полиции.
Первоначальная версия, молниеносно распространившаяся в соцсетях о том, что это собака, не подтвердилась — в мешке у ограды Центрального парка со стороны улицы Вересаева лежали внутренности козы.
По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают местных жителей, устанавливая личность хозяина животного.
ИСТОЧНИК KP.RU