В центре Тулы обнаружили мешок с останками козы

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:00:40+03:00

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По словам очевидцев, внимание на странный мешок обратил питомец, с которым они гуляли по парку. Когда хозяева пса подошли ближе, то внутри увидели окровавленные останки животного. После чего на место вызвали наряд полиции.

Первоначальная версия, молниеносно распространившаяся в соцсетях о том, что это собака, не подтвердилась — в мешке у ограды Центрального парка со стороны улицы Вересаева лежали внутренности козы.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают местных жителей, устанавливая личность хозяина животного.

ИСТОЧНИК KP.RU