15 января тульский поселок Рождественский остался без воды
Ограничат подачу воды также в селе Верхние Присады
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15 января с 09.00 остались без воды дома в поселке Рождественский по ул. Московская, ул. Фёдорова, ул. 40 лет Победы, ул. Лесная. На ул. Фёдорова, д.2/1 идут ремонтно-восстановительные работы.
С 10.30 ограничат подачу воды также в селе Верхние Присады. Это связано с аварийно-восстановительными работами около водонапорной башни.
Водоснабжение вернется в дома по окончании работ. Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU