15 января тульский поселок Рождественский остался без воды

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:44:22+03:00

Ограничат подачу воды также в селе Верхние Присады

Изменить размер текста: A A

15 января с 09.00 остались без воды дома в поселке Рождественский по ул. Московская, ул. Фёдорова, ул. 40 лет Победы, ул. Лесная. На ул. Фёдорова, д.2/1 идут ремонтно-восстановительные работы.

С 10.30 ограничат подачу воды также в селе Верхние Присады. Это связано с аварийно-восстановительными работами около водонапорной башни.

Водоснабжение вернется в дома по окончании работ. Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU