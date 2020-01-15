15 Янв. 2020 2020-01-15T09:43:18+03:00

Почти три десятка километров водопроводных сетей заменят в Туле Фото: материалы пресс-служб

В текущем году в Туле продолжаются работы по прокладке магистральных и распределительных водопроводов, возведение станций водоподготовки

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В рамках программы «Чистая вода Тульской области» в этом году введут в эксплуатацию новый водопровод в поселке Барсуки. 3,7 км сетей обошлись бюджету в 29 млн рублей, однако подрядчик не успел выполнить работы в срок. Сейчас на объекте продолжаются работы, текущая степень готовности - 93%.

А вот новый водопровод в Ленинском поселке протяженностью 2,8 км завершен. Так же, как и 2,5 км проложены в поселке Новомедвенский.

В рамках трехлетней специализированной программы в Туле будет переложено 28,1 км магистральных водоводов: Медвенско-Осетровского и Масловско-Песочинского. Кроме того, появятся новые станции обезжелезивания в Обидимо, Алешне и Плеханово.

На Медвенско-Осетровском водозаборе уже начата перекладка двух участков труб диаметром 900 мм общей протяженностью около 10 км. На замену отведен год, но строители планируют сдать объект раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU