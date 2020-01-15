Почти три десятка километров водопроводных сетей заменят в Туле
В рамках программы «Чистая вода Тульской области» в этом году введут в эксплуатацию новый водопровод в поселке Барсуки. 3,7 км сетей обошлись бюджету в 29 млн рублей, однако подрядчик не успел выполнить работы в срок. Сейчас на объекте продолжаются работы, текущая степень готовности - 93%.
А вот новый водопровод в Ленинском поселке протяженностью 2,8 км завершен. Так же, как и 2,5 км проложены в поселке Новомедвенский.
В рамках трехлетней специализированной программы в Туле будет переложено 28,1 км магистральных водоводов: Медвенско-Осетровского и Масловско-Песочинского. Кроме того, появятся новые станции обезжелезивания в Обидимо, Алешне и Плеханово.
На Медвенско-Осетровском водозаборе уже начата перекладка двух участков труб диаметром 900 мм общей протяженностью около 10 км. На замену отведен год, но строители планируют сдать объект раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU