2020-01-15T09:43:18+03:00
Общество

Почти три десятка километров водопроводных сетей заменят в Туле

В текущем году в Туле продолжаются работы по прокладке магистральных и распределительных водопроводов, возведение станций водоподготовки
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Почти три десятка километров водопроводных сетей заменят в ТулеПочти три десятка километров водопроводных сетей заменят в ТулеФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В рамках программы «Чистая вода Тульской области» в этом году введут в эксплуатацию новый водопровод в поселке Барсуки. 3,7 км сетей обошлись бюджету в 29 млн рублей, однако подрядчик не успел выполнить работы в срок. Сейчас на объекте продолжаются работы, текущая степень готовности - 93%.

А вот новый водопровод в Ленинском поселке протяженностью 2,8 км завершен. Так же, как и 2,5 км проложены в поселке Новомедвенский.

В рамках трехлетней специализированной программы в Туле будет переложено 28,1 км магистральных водоводов: Медвенско-Осетровского и Масловско-Песочинского. Кроме того, появятся новые станции обезжелезивания в Обидимо, Алешне и Плеханово.

На Медвенско-Осетровском водозаборе уже начата перекладка двух участков труб диаметром 900 мм общей протяженностью около 10 км. На замену отведен год, но строители планируют сдать объект раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп
В преддверии Крещения в Туле открылась православная фотовыставка
В ДТП на ул. Парковой в Туле пострадал водитель «Рено Логан»
Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мира
В Привокзальном округе Тулы произошло ДТП с участием двух иномарок
В Тульской области появилась новая фирма, предлагающая сомнительные услуги
В Туле выберут лучшего спортсмена 2019 года
16 января в Туле на ул. Жаворонкова ограничат движение транспорта
Тройное ДТП произошло в Пролетарском районе Тулы
Житель Тульской области получил реальный срок за хранение оружия
Жительница Тульской области отдала мошенникам 200 тысяч рублей
В Туле бизнесмен, приютивший мигрантов в здании больницы, отправится в колонию
Два жителя Тульской области умыкнули латунные самовары
В Туле водитель скорой попался пьяным за рулем
В Туле трамвай сдал назад и въехал в автомобиль
Детская областная клиническая больница пополнилась двумя новыми корпусами
«Факел» сохранил лидерство в Ночной хоккейной лиге Тульской области
Тульские ориентировщицы привезли 6 медалей с «Легенд Крыма»
Тульский «Арсенал» начал свой первый в этом году сбор
В Туле грабители напали за ночь на двух мужчин
В Туле чествовали семьи-юбиляры
В Туле чествовали семьи-юбиляры
Население Тульской области сократилось на 12 тысяч человек
В Тульской области за сутки сгорели два жилых дома и автомобиль
Ревность как мотив взрыва на улице Болдина в Туле