В Тульской области установят новые воинские монументы

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:37:25+03:00

В правительстве региона обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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В 2020 году планируется установка новых воинских монументов. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

В Туле появится масштабный мемориальный комплекс, посвященный энергетикам-фронтовикам. Близ города - мемориальный сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34.

В Узловой отремонтируют здание железнодорожного вокзала с музеем и комплекс героям-освободителям.

В парке «Патриот-Тула» откроют мемориальный комплекс «Бронепоезд №16». В Чекалине появится новый музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны.

Всего на территории региона сейчас располагается 847 мемориальных комплексов и воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU