В Тульской области установят новые воинские монументы
В 2020 году планируется установка новых воинских монументов. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
В Туле появится масштабный мемориальный комплекс, посвященный энергетикам-фронтовикам. Близ города - мемориальный сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34.
В Узловой отремонтируют здание железнодорожного вокзала с музеем и комплекс героям-освободителям.
В парке «Патриот-Тула» откроют мемориальный комплекс «Бронепоезд №16». В Чекалине появится новый музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны.
Всего на территории региона сейчас располагается 847 мемориальных комплексов и воинских захоронений.
ИСТОЧНИК KP.RU