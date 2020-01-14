В Тульской области в массовом ДТП с автобусом погиб мужчина

14 Янв. 2020 2020-01-14T21:08:38+03:00

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14 января в 16:20 на 22 км дороги «Новомосковск-Сокольники-Берёзовка» произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле "Шкода" двигался в направлении населенного пункта Берёзовка.

По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомобилем "Газель".

Водитель автомобиля "Газель" совершил касательное столкновение во встречном направлении с автобусом "ЛиАЗ". Последний двигался по маршруту №126 «Новомосковск-Гремячее».

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. Его пассажир, 5-летний ребёнок, был госпитализирован.

В момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении в специальном детском удерживающем устройстве. Благодаря этому получил травмы, которые не угрожают жизни.

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU