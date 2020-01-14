В Тульской области в массовом ДТП с автобусом погиб мужчина
14 января в 16:20 на 22 км дороги «Новомосковск-Сокольники-Берёзовка» произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле "Шкода" двигался в направлении населенного пункта Берёзовка.
По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомобилем "Газель".
Водитель автомобиля "Газель" совершил касательное столкновение во встречном направлении с автобусом "ЛиАЗ". Последний двигался по маршруту №126 «Новомосковск-Гремячее».
В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. Его пассажир, 5-летний ребёнок, был госпитализирован.
В момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении в специальном детском удерживающем устройстве. Благодаря этому получил травмы, которые не угрожают жизни.
По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU