2020-01-14T17:52:31+03:00
Общество

Алексей Дюмин жестко раскритиковал работу застройщиков ЖК «Молодежный» и «Вертикаль»

Сроки достройки объектов неоднократно сдвигались
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин жестко раскритиковал работу застройщиков двух жилых комплексов.

В ЖК «Молодежный» 9 домов находятся разной степени готовности. Сроки достройки объектов неоднократно сдвигались. Перенесены сроки сдачи домов и в ЖК «Вертикаль».

Глава региона отметил, что на днях в его адрес поступило коллективное обращение дольщиков ЖК «Молодежный». Люди устали от постоянных «новых графиков», просят разобраться и с вопросами качества жилья.

Теперь застройщику необходимо в двухнедельный срок представить в правительство график достройки домов жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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