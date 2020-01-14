Алексей Дюмин жестко раскритиковал работу застройщиков ЖК «Молодежный» и «Вертикаль»
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин жестко раскритиковал работу застройщиков двух жилых комплексов.
В ЖК «Молодежный» 9 домов находятся разной степени готовности. Сроки достройки объектов неоднократно сдвигались. Перенесены сроки сдачи домов и в ЖК «Вертикаль».
Глава региона отметил, что на днях в его адрес поступило коллективное обращение дольщиков ЖК «Молодежный». Люди устали от постоянных «новых графиков», просят разобраться и с вопросами качества жилья.
Теперь застройщику необходимо в двухнедельный срок представить в правительство график достройки домов жилого комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU