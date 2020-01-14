2020-01-14T17:34:07+03:00
Общество

Обманутым дольщикам ЖК «Времена года» в Туле выплатят компенсацию

Сумма превысит ту, что туляки вложили
Мария ВЛАСОВА
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Обманутым дольщикам 3 домов второй очереди строительства ЖК «Времена года» выплатят компенсацию. Сумма превысит ту, что туляки вложили. Это позволит дольщикам приобрести жилье исходя из современной ценовой политики. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

Также было отмечено, что за счет средств инвестора завершено строительство 5 домов первой очереди ЖК «Времена года». 260 квартир переданы в пользование дольщикам.

Проблемы оставшихся 8 объектов будут решаться с привлечением средств фонда АО «Дом РФ». В конце декабря Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о целевом безвозмездном финансировании завершения строительства 5 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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