Решение по поводу купания в Центральном парке Тулы будет принято 15 января

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:47:30+03:00

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МЧС России по Тульской области проводит подготовку к празднику Крещения Господня. В настоящее время инспекторский состав ГИМС проверяет готовность мест проведения массовых мероприятий на водных объектах.

На сегодняшний день определены 35 официальных места крещенских купаний, из которых 25 — купели при храмах, 10 — на водных объектах. Купели, расположенные в г. Донском («Голубая вода»), г. Ефремове (р. Красивая Меча), Кимовском районе (с. Покровское) и Щекинском районе (г. Советск), будут допущены к использованию. По еще 6-и водным объектам работа пока продолжается. Под вопросом до сих пор остается ситуация с купелью в Центральном парке Тулы.

В связи с тем, что лет на водоемах недостаточно прочный и представляет опасность, купания планируется организовывать либо с пирса, либо с использованием гидротехнических сооружений. Окончательное решение по данному вопросу будет принято 15 января.

«На каждой точке будет организовано дежурство спасателей, медиков и сотрудников администрации. С целью обеспечения безопасности населения в период проведения купаний определена группировка сил и средств общей численностью более 425 человек, 145 единиц техники», - пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Дмитрий Николаевич Мудров.

ИСТОЧНИК KP.RU