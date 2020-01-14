2020-01-14T15:11:18+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» отправился в Турцию на тренировочный сбор

Ранее футболисты прошли медицинское обследование
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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14 января у «Арсенала» стартует тренировочный сбор в Турции. В этот же день по плану первая тренировка в этом году.

Ранее футболисты прошли медицинское обследование в одной из столичных клиник. Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест (исследование, показывающее как организм работает под максимальными нагрузками) и т.д.

В ближайшее время тренерский штаб красно-желтых получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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