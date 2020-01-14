Тульский «Арсенал» отправился в Турцию на тренировочный сбор
Ранее футболисты прошли медицинское обследование
Фото: ПФК «Арсенал»
Изменить размер текста:
14 января у «Арсенала» стартует тренировочный сбор в Турции. В этот же день по плану первая тренировка в этом году.
Ранее футболисты прошли медицинское обследование в одной из столичных клиник. Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест (исследование, показывающее как организм работает под максимальными нагрузками) и т.д.
В ближайшее время тренерский штаб красно-желтых получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.
ИСТОЧНИК KP.RU