Тульский «Арсенал» отправился в Турцию на тренировочный сбор

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:11:18+03:00

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14 января у «Арсенала» стартует тренировочный сбор в Турции. В этот же день по плану первая тренировка в этом году.

Ранее футболисты прошли медицинское обследование в одной из столичных клиник. Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест (исследование, показывающее как организм работает под максимальными нагрузками) и т.д.

В ближайшее время тренерский штаб красно-желтых получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU