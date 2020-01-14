В Тульской области женщина стащила из камеры хранения супермаркета сумку пенсионерки

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:36:06+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Узловой женщина совершила кражу из камеры хранения супермаркета. Она похитила сумку с продуктами питания и деньгами, принадлежащую 62-летней местной жительнице.

При просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции смогли установить вероятную злоумышленницу. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU