В Тульской области женщина стащила из камеры хранения супермаркета сумку пенсионерки
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Узловой женщина совершила кражу из камеры хранения супермаркета. Она похитила сумку с продуктами питания и деньгами, принадлежащую 62-летней местной жительнице.
При просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции смогли установить вероятную злоумышленницу. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU