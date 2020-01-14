В Туле на ул. Ложевой задержали лжеполицейского
От молодого человека исходил сильный запах алкоголя
Фото: Алексей ФОКИН
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Экипаж вневедомственной охраны задержал лжеполицейского. На подозрительного молодого человека правоохранители обратили внимание ночью в ходе патрулирования.
При проверке документов мужчина представился сотрудником органов и предъявил служебное удостоверение. При этом от молодого человека исходил сильный запах алкоголя.
Оказалось, что ранее судимый 21-летний местный житель воспользовался фальшивым служебным удостоверением сотрудника правоохранительных органов. Туляка передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.
ИСТОЧНИК KP.RU