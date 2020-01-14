2020-01-14T12:35:12+03:00
Происшествия

В Тульской области иномарка сбила женщину

Пострадавшая была доставлена в больницу
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области иномарка сбила женщинуВ Тульской области иномарка сбила женщинуФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в Тульской области произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.

Как сообщает Госавтоинспекция, вчера, 13 января, около 19:45 по мск, в Новомосковске на улице Вахрушева 40-летний мужчина на «Хендэ Элантра» сбил 69-летнюю женщину. По предварительной информации, прострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина с телесными повреждениями была доставлена в городскую больницу. Все подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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