В Тульской области иномарка сбила женщину

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:35:12+03:00

Пострадавшая была доставлена в больницу

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За минувшие сутки в Тульской области произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.

Как сообщает Госавтоинспекция, вчера, 13 января, около 19:45 по мск, в Новомосковске на улице Вахрушева 40-летний мужчина на «Хендэ Элантра» сбил 69-летнюю женщину. По предварительной информации, прострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина с телесными повреждениями была доставлена в городскую больницу. Все подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU