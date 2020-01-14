В Тульской области иномарка сбила женщину
Пострадавшая была доставлена в больницу
В Тульской области иномарка сбила женщинуФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в Тульской области произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.
Как сообщает Госавтоинспекция, вчера, 13 января, около 19:45 по мск, в Новомосковске на улице Вахрушева 40-летний мужчина на «Хендэ Элантра» сбил 69-летнюю женщину. По предварительной информации, прострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина с телесными повреждениями была доставлена в городскую больницу. Все подробности ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU