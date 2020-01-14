Четырехкратный грабитель дач задержан тульскими полицейскими

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:45:51+03:00

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В Тульской области подозреваемый в кражах задержан полицией в Ясногорском районе. Предполагается, что мужчина «обчистил» не менее четырёх дач, оставленных владельцами без присмотра на зиму.

По предварительной версии, 53-летний неработающий и ранее судимый злоумышленник заранее выбирал нежилую на данный момент цель, затем проникал внутрь дома и забирал вещи, которые можно было свободно унести, и плюсом, еще легко сбыть в будущем. Так, грабитель унёс с собой удочки, бытовую технику, складной стул, одежду и другое имущество. Преступления могли продолжаться и дальше, но сотрудники полиции в ходе розыска нашли и изобличили злоумышленника.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции изучают все детали незаконной деятельности задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU