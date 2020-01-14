2020-01-14T09:46:15+03:00
Общество

В Тульской области запретят купели на открытой воде

Такие меры будут приняты в связи с погодными условиями
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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13 января на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина была обсуждена оперативная обстановка в регионе. В том числе обсуждалась и подготовка к крещенским купаниям.

Так, в связи с погодными условиями ВрИО начальника ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов предложил не открывать купели на открытой воде и запретить выход на лед.

Губернатор поручил своему первому заместителю — председателю правительства Валерию Шерину и комитету Тульской области по региональной безопасности провести работу с МЧС и администрациями муниципальных образований по определению безопасных мест для купания и довести информацию для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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