Тульские легкоатлеты стали кандидатами сборной России
Всего список насчитывает девять спортсменов
Тульские легкоатлеты стали кандидатами сборной РоссииФото: соцсети
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Среди взрослых в основной состав включены Сергей Суббочев (горный бег), Александр Ефимов (бег на дистанции 200 метров), Екатерина Реньжина (бег на 400 метров). В резерв вошли Алексей Дорофеев (бег на выносливость) и Кристина Хорошева (бег на 200 метров).
Среди юниоров юниоров в основном составе - Владимир Индус (горный бег), в резервном - Анастасия Волкова (бег на 200 метров) и Карина Краснова (бег на 400 метров) и Владислав Шемулинкин (бег на 200 метров).
ИСТОЧНИК KP.RU