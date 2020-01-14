Тульские легкоатлеты стали кандидатами сборной России

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:31:05+03:00

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Среди взрослых в основной состав включены Сергей Суббочев (горный бег), Александр Ефимов (бег на дистанции 200 метров), Екатерина Реньжина (бег на 400 метров). В резерв вошли Алексей Дорофеев (бег на выносливость) и Кристина Хорошева (бег на 200 метров).

Среди юниоров юниоров в основном составе - Владимир Индус (горный бег), в резервном - Анастасия Волкова (бег на 200 метров) и Карина Краснова (бег на 400 метров) и Владислав Шемулинкин (бег на 200 метров).

ИСТОЧНИК KP.RU