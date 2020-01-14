2020-01-14T09:31:05+03:00
Спорт

Тульские легкоатлеты стали кандидатами сборной России

Всего список насчитывает девять спортсменов
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские легкоатлеты стали кандидатами сборной РоссииТульские легкоатлеты стали кандидатами сборной РоссииФото: соцсети
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Среди взрослых в основной состав включены Сергей Суббочев (горный бег), Александр Ефимов (бег на дистанции 200 метров), Екатерина Реньжина (бег на 400 метров). В резерв вошли Алексей Дорофеев (бег на выносливость) и Кристина Хорошева (бег на 200 метров).

Среди юниоров юниоров в основном составе - Владимир Индус (горный бег), в резервном - Анастасия Волкова (бег на 200 метров) и Карина Краснова (бег на 400 метров) и Владислав Шемулинкин (бег на 200 метров).

ИСТОЧНИК KP.RU

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