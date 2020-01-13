2020-01-13T17:57:53+03:00
Туризм

Тульская область вошла в топ-10 самых популярных мест для оздоровительного отдыха

Рейтинг составил сервис бронирования санаториев
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Тульская область вошла в топ-10 самых популярных мест для оздоровительного отдыха по итогам 2019.

Рейтинг составил сервис бронирования санаториев по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Среди туристов также оказались популярны Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Самарская область, Ленинградская область, Ярославская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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