Тульская область вошла в топ-10 самых популярных мест для оздоровительного отдыха
Рейтинг составил сервис бронирования санаториев
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Тульская область вошла в топ-10 самых популярных мест для оздоровительного отдыха по итогам 2019.
Рейтинг составил сервис бронирования санаториев по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Среди туристов также оказались популярны Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Самарская область, Ленинградская область, Ярославская область.
ИСТОЧНИК KP.RU