2020-01-13T17:42:14+03:00
Общество

В Туле ребенок безвестно отсутствующего отца получил страховую пенсию

Данное постановление было вынесено судом
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Несовершеннолетнему ребенку исчезнувшего отца-неплательщика алиментов будет выплачиваться пенсия по утере кормильца.

Мужчина был обязан выплачивать алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, однако никаких мер к оплате не принимал. Кроме того, он избегал с ним общения и скрывался от судебных приставов. Судебными приставами было вынесено постановление об исполнительном розыске горе-отца.

В рамках розыскного дела были проверены все возможные адреса проживания должника, как в регионе, так и за его пределами, места работы. Однако все проведенные мероприятия результатов не принесли.

В итоге мать ребенка обратилась в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. По решению суда, на основании Федерального закона, отец-неплательщик был признан безвестно отсутствующим. Теперь несовершеннолетний ребенок будет получать страховую пенсию по случаю потери кормильца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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