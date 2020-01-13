В Туле водитель автобуса чуть не подрался с безбилетницей
В Туле в одном из автобусов между водителем и пассажиркой пенсионного возраста произошел неприятный инцидент. Войдя в общественный транспорт, женщина отказалась платить за проезд. Между ней и водителем развязалась перепалка.
В ходе громкой брани пенсионерка не стеснялась в выражениях, угрозах и проклятиях, которые в том числе переходили и на семью водителя. Женщина даже попыталась пробраться в кабину водителя.
В конце концов водитель не сдержался — с угрозами в адрес пенсионерки он буквально вылетел из автобуса. На этом моменте подключились и остальные пассажиры. Чтобы предупредить вот-вот начавшуюся драку, один из них, молодой парень, словесно попытался остановить водителя.
Видео с данным инцидентом появилось в сети. Предположительно, оно было снято в Туле.
В настоящее время появилась информация о том, что «Тулагорэлектротранс» проводит служебную проверку по факту нашумевшего видеоролика.
ИСТОЧНИК KP.RU