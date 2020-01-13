2020-01-13T17:08:15+03:00
Общество

В Туле водитель автобуса чуть не подрался с безбилетницей

Видео с данным инцидентом появилось в сети
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле в одном из автобусов между водителем и пассажиркой пенсионного возраста произошел неприятный инцидент. Войдя в общественный транспорт, женщина отказалась платить за проезд. Между ней и водителем развязалась перепалка.

В ходе громкой брани пенсионерка не стеснялась в выражениях, угрозах и проклятиях, которые в том числе переходили и на семью водителя. Женщина даже попыталась пробраться в кабину водителя.

В конце концов водитель не сдержался — с угрозами в адрес пенсионерки он буквально вылетел из автобуса. На этом моменте подключились и остальные пассажиры. Чтобы предупредить вот-вот начавшуюся драку, один из них, молодой парень, словесно попытался остановить водителя.

Видео с данным инцидентом появилось в сети. Предположительно, оно было снято в Туле.

В настоящее время появилась информация о том, что «Тулагорэлектротранс» проводит служебную проверку по факту нашумевшего видеоролика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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