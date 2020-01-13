2020-01-13T16:33:50+03:00
Происшествия

В Туле владелец притона отправится в колонию на 11,5 лет

В ходе обыска у мужчины нашли 279,3 грамма наркотического средства, предназначенного для продажи
Мария ВЛАСОВА
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Житель поселка Шатск предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления ими марихуаны. Он же и продавал посетителям каннабис.

Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области по месту жительства мужчины изъяли 279,3 грамма наркотического средства, предназначенного для продажи.

Суд признал мужчину виновным в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств, в незаконном сбыте наркотических средств и в покушении на их сбыт, но уже в крупном размере. Ему назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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