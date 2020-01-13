В Туле владелец притона отправится в колонию на 11,5 лет
Житель поселка Шатск предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления ими марихуаны. Он же и продавал посетителям каннабис.
Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области по месту жительства мужчины изъяли 279,3 грамма наркотического средства, предназначенного для продажи.
Суд признал мужчину виновным в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств, в незаконном сбыте наркотических средств и в покушении на их сбыт, но уже в крупном размере. Ему назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU