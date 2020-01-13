2020-01-13T15:48:18+03:00
Происшествия

Туляк пытался расплатиться фальшивкой в супермаркете

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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24-летний молодой человек пытался расплатиться фальшивкой в сетевом супермаркете. Предположительно, он заранее знал, что купюра достоинством 5 тысяч рублей поддельная.

Полицейские задержали сбытчика. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Молодому человеку грозит ответственность за сбыт поддельных денег.

УМВД России по Тульской области напоминает: если банкнота вызывает сомнение в подлинности, нужно обращаться в правоохранительные органы по телефону «02», либо в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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