2020-01-13T15:35:54+03:00
Общество

В Туле проверят скатные крыши многоквартирных домов

В администрации города прошло совещание с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями
Мария ВЛАСОВА
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В Туле в течение 2 дней главные управления по терокругам проверят расчистку и удаление наледи со скатных кровель многоквартирных домов. Об этом говорили на городском штабе с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Ранее были выявлены нарушения у ряда УК, в том числе отсутствовали ограждения безопасности в местах образования наледи.

Также на совещании отметили необходимость проводить разъяснительную работу с жителями по вопросу уборки наледи с балконов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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