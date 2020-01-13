В Туле проверят скатные крыши многоквартирных домов
В администрации города прошло совещание с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями
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В Туле в течение 2 дней главные управления по терокругам проверят расчистку и удаление наледи со скатных кровель многоквартирных домов. Об этом говорили на городском штабе с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
Ранее были выявлены нарушения у ряда УК, в том числе отсутствовали ограждения безопасности в местах образования наледи.
Также на совещании отметили необходимость проводить разъяснительную работу с жителями по вопросу уборки наледи с балконов.
ИСТОЧНИК KP.RU