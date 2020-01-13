В Туле на ул. Новомосковское шоссе пенсионер угодил под колеса иномарки

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:27:28+03:00

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В Туле на ул. Новомосковское шоссе в районе д. 60а произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai наехал на пешехода, 68-летнего мужчину. По предварительной информации, пенсионер переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU