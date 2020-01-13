Тулячка попалась на краже банок с солениями у соседки

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:56:46+03:00

В полиции устанавливают мотивы кражи и другие детали случившегося

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54-летняя жительница Зареченского округа Тулы лишилась банок с консервированными овощами. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию.

К краже оказалась причастна 42-летняя безработная ранее судимая соседка женщины. По предварительным данным, она частично разобрала деревянную стену сарая, где хранились соления, благодаря чему смогла забрать их.

Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции устанавливают мотивы кражи и другие детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU