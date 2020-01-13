Тулячка попалась на краже банок с солениями у соседки
В полиции устанавливают мотивы кражи и другие детали случившегося
Изменить размер текста:
54-летняя жительница Зареченского округа Тулы лишилась банок с консервированными овощами. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию.
К краже оказалась причастна 42-летняя безработная ранее судимая соседка женщины. По предварительным данным, она частично разобрала деревянную стену сарая, где хранились соления, благодаря чему смогла забрать их.
Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции устанавливают мотивы кражи и другие детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU