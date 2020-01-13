2020-01-13T14:40:33+03:00
Происшествия

В Тульской области иномарка въехала в колонку АЗС: пострадал ребенок

14-летний мальчик был доставлен в районную больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 января в 11.20 на 290 км дороги М4 «Дон» Воловского района произошло ДТП. На территории автозаправочного комплекса 41-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Tucson» наехала на колонку АЗС. По предварительной информации, она не справилась с управлением.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля. 14-летний мальчик с телесными повреждениями был доставлен в районную больницу. В момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU

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