В Тульской области иномарка въехала в колонку АЗС: пострадал ребенок

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:40:33+03:00

Изменить размер текста: A A

12 января в 11.20 на 290 км дороги М4 «Дон» Воловского района произошло ДТП. На территории автозаправочного комплекса 41-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Tucson» наехала на колонку АЗС. По предварительной информации, она не справилась с управлением.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля. 14-летний мальчик с телесными повреждениями был доставлен в районную больницу. В момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU