2020-01-13T11:04:57+03:00
Происшествия

В Тульской области в массовом ДТП пострадали два человека

После оказания помощи медики отпустили их домой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 января в 19.20 на 188 км трассы М2 «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 26-летний молодой человек на автомобиле «Опель Астра» столкнулся с попутным большегрузом «МАЗ» под управлением 43-летнего мужчины.

Затем «Опель» столкнулся со встречным автомобилем «Хендай Акцент», за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водители «Опель» и «Хендай». После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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