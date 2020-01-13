В Тульской области в массовом ДТП пострадали два человека
После оказания помощи медики отпустили их домой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 января в 19.20 на 188 км трассы М2 «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 26-летний молодой человек на автомобиле «Опель Астра» столкнулся с попутным большегрузом «МАЗ» под управлением 43-летнего мужчины.
Затем «Опель» столкнулся со встречным автомобилем «Хендай Акцент», за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водители «Опель» и «Хендай». После оказания помощи медики отпустили их домой.
ИСТОЧНИК KP.RU