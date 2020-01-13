В Тульской области в массовом ДТП пострадали два человека

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

11 января в 19.20 на 188 км трассы М2 «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 26-летний молодой человек на автомобиле «Опель Астра» столкнулся с попутным большегрузом «МАЗ» под управлением 43-летнего мужчины.

Затем «Опель» столкнулся со встречным автомобилем «Хендай Акцент», за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водители «Опель» и «Хендай». После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU