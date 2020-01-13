В Тульской области проверяют причастность полицейского к ДТП

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:37:59+03:00

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Ночью 12 января в Суворове произошло ДТП. На пересечении пр. Мира и ул. Толстого легковушка въехала в дерево. По одной из версий, аварию мог спровоцировать другой автомобиль. Его водитель, предположительно, уехал с места ДТП после случившегося. Машину позднее обнаружили около дома полицейского.

Впрочем, насколько обоснована эта версия, сейчас выясняют правоохранители. Проверяют и причастность полицейского к произошедшему. В УМВД России по Тульской области сообщили, что в случае, если данные подтвердятся в ходе служебной проверки, к полицейскому и его руководителям применят соответствующие дисциплинарные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU