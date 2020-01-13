В Тульской области сгорела квартира: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 января в Плавске на ул. Н. Крупской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 09:57.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. Кровля сгорела по всей площади, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU