2020-01-13T09:36:15+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорела квартира: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 января в Плавске на ул. Н. Крупской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 09:57.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Кровля сгорела по всей площади, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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