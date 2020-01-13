В Тульской области сгорела квартира: есть пострадавший

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:36:15+03:00

Изменить размер текста: A A

12 января в Плавске на ул. Н. Крупской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 09:57.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Кровля сгорела по всей площади, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU