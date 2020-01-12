Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:48:20+03:00

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Ранее "Комсомольская правда в Туле" сообщала о том, что ранним утром 12 января в ясногорском поселке Ревякино сгорел дом на двух хозяев. В настоящее время стало известно, что на пожаре погибли два человека. Спасатели обнаружили тела проживавшего там 57-летнего мужчины и 82-летней женщины.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

В настоящее время проводится следователи проводят доследственную проверку по факту смерти двух человек при пожаре в Ясногорском районе Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU